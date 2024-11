Google Play Store permetterà di riavviare i download annullati

Il Google Play Store è il negozio da cui scaricare tutte le app Android che si desiderano, ma è pur sempre un’applicazione. Per questo motivo riceve aggiornamenti più o meno regolari che ne facilitano l’utilizzo. Di recente, ad esempio, è finalmente diventato possibile scaricare 3 app contemporaneamente.

L’estate scorsa sono state annunciate una serie di nuove funzionalità, che Big G sta integrando gradualmente, come l’apertura automatica di un’applicazione dopo la sua installazione. Più recentemente, Android Authority ha scovato nella versione 43.5.26-31 del Play Store la possibilità di riprendere un download annullato manualmente.

Google Play Store, è possibile riavviare i download annullati, ma a patto di seguire alcune regole

Ci possono essere diversi motivi per voler riavviare un download precedentemente annullato. Ad esempio se ci si accorge che la rete è troppo debole (in treno o in aereo) e che ci vorrà troppo tempo, o se si cambia idea nel bel mezzo della procedura… In ogni caso, se si vuole provare l’applicazione, l’unica soluzione è ripartire da zero. I file temporanei memorizzati sullo smartphone vengono eliminati dopo l’installazione completa o la cancellazione.

Grazie a questa nuova funzione invece, il Play Store utilizza questi file come base per riprendere un download annullato. L’opzione funzionerebbe solo per le app di dimensioni fino a 2 GB e richiederebbe la disponibilità di almeno 5 GB di spazio libero. Inoltre, l’utente avrebbe a disposizione solo 24 ore dopo l’annullamento per utilizzarla.

Si tratta di contromisure che alcuni troveranno restrittive, ma che sono necessarie per evitare di intasare lo spazio di archiviazione del cellulare. Poiché si tratta ancora di una bozza, è probabile che queste condizioni vengano modificate (o meno) prima dell’introduzione completa.