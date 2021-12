Il Green Pass puoi tenerlo nell'applicazione Swoo

Tra i diversi modi a disposizione per conservare e portare sempre con sé il Green Pass c'è anche quello offerto da Swoo. L'applicazione, dedicata in origine alla sola archiviazione delle carte fedeltà, può essere sfruttata anche per salvare e all'occorrenza mostrare la propria certificazione verde, ad esempio all'ingresso di un ristorante oppure quotidianamente per recarsi al lavoro.

Swoo: un'alternativa per salvare il Green Pass

Tutto ciò che bisogna fare è aggiungere il proprio codice QR all'app, così da essere poi in grado di esibirlo al momento giusto per la scansione tramite VerificaC19, senza doverlo cercare nuovamente.

Gli utenti di Swoo possono archiviare nell'app non solo il Green Pass, ma anche le carte di sconto dei loro negozi preferiti per ottenere sconti al momento del pagamento con lo smartphone, oltre a poter condividere le carte anche con familiari e amici.

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Swoo su dispositivi Android (da Google Play), iOS (da App Store) e Huawei (da AppGallery).

Tra gli altri metodi a disposizione per scaricare, salvare e conservare il Green Pass sui propri smartphone ricordiamo l'applicazione IO, Immuni e Stocard.