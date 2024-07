Grok più integrato in X con nuove funzionalità

L’azienda di Elon Musk vuole integrare più profondamente Grok nel social network. Un ricercatore ha scoperto nell’app di X alcune funzionalità in arrivo per il chatbot. La versione attuale è basata sul modello Grok-1.5V che può ricevere come input anche immagini, documenti e grafici. È disponibile in Europa da metà maggio per gli abbonati Premium e Premium+.

Come altri chatbot, Grok può rispondere a domande su vari argomenti (anche in modo colorito, in quanto ci sono meno “filtri” rispetto ai concorrenti). Dall’inizio di maggio può generare riassunti delle notizie più popolari su X. Il ricercatore Nima Owji ha scoperto alcune novità in arrivo nell’app.

Una di esse consente di vedere la conversazione lungo il lato destro dello schermo, mentre si interagisce con altre parti di X, similmente alla piccola finestra per i messaggi diretti sovrapposta alla parte superiore dello schermo.

X is working on the Grok drawer which will let you use Grok while using other parts of the app! pic.twitter.com/eAXxf6Ihlg

Lo scopo dell’azienda californiana è incrementare l’uso di Grok, utilizzando un design già adottato da Microsoft e Google nelle rispettive app di produttività. Il chatbot potrà inoltre essere usato per chiedere informazioni sugli account. Posizionando il puntatore del mouse sul nome viene mostrato un riquadro, come adesso, ma è stato aggiunto un nuovo link “More about this account” che porta a Grok.

X is working to let you ask Grok about an account with a button! pic.twitter.com/UnhOZP6OhP

Infine, selezionando una o più parole nel post viene automaticamente mostrato il pulsante “Ask Grok” per cercare informazioni correlate.

X is working on a feature that will let you select a part of a text in a post and instantly ask Grok about it!

Very cool feature, in my opinion! pic.twitter.com/g8pHU5sjPf

— Nima Owji (@nima_owji) July 5, 2024