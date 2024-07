Haiper 1.5 per generare video AI, migliore di Sora e Runway?

La startup londinese Haiper, specializzata in video AI, ha recentemente presentato il suo ultimo modello, Haiper 1.5. Questo aggiornamento consente agli utenti di generare clip video di 8 secondi partendo da input testuali, immagini e video, raddoppiando così la durata massima supportata dal modello precedente.

Oltre a permettere la creazione di video più lunghi, Haiper 1.5 introduce anche un upscaler integrato che migliora la qualità dei contenuti generati. L’azienda ha inoltre annunciato l’intenzione di espandere la propria offerta includendo la generazione di immagini.

