Half-Life 3 sulla Steam Machine al day one?

Abbiamo sentito parlare così tante volte del possibile arrivo di Half-Life 3 che ormai ogni nuovo rumor sul gioco è automaticamente etichettato come una presa in giro. E se Valve scegliesse di calare l’asso e lanciarlo insieme alla Steam Machine? È un’ipotesi da non escludere, stando a Mike Straw, uno degli host del podcast Insider Gaming Weekly.

Tutto ciò che so, tutti quelli con cui ho parlato, sono irremovibili sul fatto che il gioco sarà un titolo di lancio della Steam Machine.

Steam Machine in arrivo con Half-Life 3?

Commentando quanto visto ai The Game Awards 2025, ha fatto riferimento a quanto riportato da alcune sue fonti (ovviamente rimaste anonime). Proporlo al day one della piattaforma, magari come esclusiva, spingerebbe molti all’acquisto. Il passaggio che cita il titolo è al minuto 28:04 del video qui sotto.

La finestra temporale che mi è stata specificatamente indicata era la primavera del 2026 per la Steam Machine, per il Frame, per il Controller e per Half-Life 3. Alla fine, il gioco è reale.

È bene precisare che Valve non ha mai annunciato Half-Life 3 in via ufficiale, ma già da tempo si parla di una possibile fase di test condotta internamente in gran segreto.

La crisi della RAM e il prezzo

A proposito della Steam Machine, l’unico nodo ancora da sciogliere è quello che riguarda il prezzo. L’azienda non si è ancora sbottonata e al momento circolano solo indiscrezioni. Il motivo è da ricercare nella crisi della RAM che sta facendo letteralmente esplodere il prezzo delle unità. A provocare i rincari è soprattutto l’accaparramento di quelle disponibili da parte dei giganti dell’intelligenza artificiale, che avendone bisogno per allestire i loro data center stanno uccidendo il mercato. Queste le parole di Straw.