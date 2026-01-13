HBO Max in Italia: via allo streaming, ma quale futuro?

Come anticipato a dicembre, da oggi HBO Max è ufficialmente disponibile anche in Italia. La piattaforma fa il suo esordio nel territorio, a dire il vero, già piuttosto popolato dello streaming, facendo leva su un catalogo che include parecchi contenuti di richiamo. Basterà questo a strappare abbonati a servizi concorrenti come Netflix, Prime Video e Disney+?

Lo streaming di HBO Max oggi in Italia

Tutti i film di Harry Potter, serie storiche del calibro di Friends e nuove produzioni tra le quali spicca It: Welcome to Derry sono alcuni degli assi nella manica. Si parte dalla spesa mensile di 5,99 euro per il piano Base con pubblicità che permette la riproduzione in contemporanea su due dispositivi con supporto alla risoluzione Full HD. In alternativa è possibile scegliere la formula Standard a 11,99 euro che elimina gli spot e aggiunge 30 download oppure quella Premium con 4K, streaming simultaneo su 4 dispositivi e 100 download.

A ognuna delle opzioni è poi possibile affiancare Sports per altri 3 euro al mese. Il pacchetto include la diretta di eventi come il tennis degli Australian Open, il Giro d’Italia, il Tour de France, il golf del PGA Tour e altri ancora.

Netflix nel futuro della piattaforma di WBD?

Debutto italiano a parte, di HBO Max si discute in questo periodo anche in relazione al futuro della piattaforma. È infatti controllata dalla divisione Global Streaming & Interactive Entertainment di Warner Bros. Discovery, quest’ultima sempre più vicina all’acquisizione da parte di Netflix. L’entità dell’assegno pronto per essere staccato è pari a oltre 82 miliardi di dollari.

L’accordo, che probabilmente si farà in seguito al via libera delle autorità antitrust, è al momento ostacolato o quantomeno reso più difficoltoso da quella che è stata definita l’offerta ostile da parte di Paramount: oltre 108 miliardi di dollari, rifiutati da WBD poiché le garanzie sul tavolo non bastavano.