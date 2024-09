Hosting + website builder in promo: fino al 75% in meno con Hostinger

Vuoi risparmiare sulla creazione del tuo sito web? Hostinger ha lanciato una promozione imperdibile, che unisce hosting e website builder in un unico pacchetto conveniente. Ora puoi ottenere tutto ciò di cui hai bisogno per far decollare il tuo progetto online con lo sconto fino al 75%. I prezzi partono da 2,99 euro + IVA al mese per 48 mesi, con 3 mesi gratuiti inclusi.

C’è anche la possibilità di testare il servizio con la garanzia Soddisfatti o Rimborsati entro 30 giorni. Giusto per essere sicuri che vada tutto alla grande.

Tantissime opzioni con l’hosting + website builder in promo

Hostinger offre una gamma di servizi altamente diversificata che include diversi piani di hosting, combinati con il Website Builder dotato di intelligenza artificiale. Parliamo di dominio gratis e migrazione automatica del sito già inclusi.

Il pacchetto base, il piano Premium, è disponibile per soli 2,99 euro + IVA al mese, valido soltanto per la sottoscrizione dei 48 mesi, ma con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti. Cosa include? Fino a 100 siti web per account, 100 GB di memoria SSD, backup settimanali e WooCommerce. Insomma, tutto il necessario per gestire più progetti.

Preferisci qualcosa di più avanzato? Il piano Business costa solo un euro in più al mese e offre interessanti vantaggi come il backup giornaliero del sistema, 200 GB di memoria NVME e WooCommerce Basic. Ogni versione dei piani offerti da Hostinger include la garanzia di rimborso richiedibile entro 30 giorni dall’attivazione.

Grazie a Hostinger e all’hosting + website builder in promo, creare un sito web non è mai stato così economico e, soprattutto, facile. Non perdere l’occasione di avere in mano un sito web professionale con tutte le funzionalità di cui hai bisogno. Senza dubbio è un’occasione da prendere subito al volo.