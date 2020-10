Spectre x360 14 e le altre novità HP con Intel Evo

Nello stesso giorno in cui Microsoft ha svelato le sue novità per la gamma Surface (Laptop Go e Pro X con SQ 2), HP ha presentato le new entry delle linee Spectre ed ENVY con certificazione Intel Evo che testimonia la presenza dei processori di undicesima generazione e la conformità ad alcune caratteristiche avanzate in termini di design.

I nuovi laptop HP Spectre ed ENVY certificati Intel Evo

Il modello di punta è lo Spectre x360 14 con display da 13,5 pollici (proporzioni 3:2, OLED opzionale), form factor da convertibile e ciò che il produttore chiama all-in-one keyboard: la tastiera include il pulsante di accensione, un altro dedicato al blocco della fotocamera, uno per silenziare il microfono, uno per l’avvio di HP Command Center e un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica. Restando in tema, la componente è realizzata con l’impiego di materiale di riciclo. Si aggiungono il supporto a WiFi 6 e un’autonomia dichiarata che arriva a 17 ore con una sola ricarica. Le colorazioni disponibili sono Nightfall Black con accenti Copper Luxe, Poseidon Blue con accenti Pale Brass e Natural Silver.

Certificazione Intel Evo ottenuta anche dai modelli Spectre x360 13 (nell’immagine qui sotto) ENVY x360 13 ed ENVY 13, tutti ora basati sulle CPU Tiger Lake. In particolare, il primo dei tre arriverà più avanti sul mercato anche in una variante con modem 5G integrato.

Questi i prezzi e le finestre di uscita negli Stati Uniti.