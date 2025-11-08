Huawei Mate 70 Air: sottile smartphone o tablet?

Il produttore cinese ha annunciato il quinto modello della serie top di gamma. Huawei Mate 70 Air si aggiunge all’elenco degli smartphone super sottili con uno spessore di 6,6 millimetri (escludendo il modulo fotografico posteriore). È inferiore a quello di iPhone Air e Galaxy S25 Edge, in quanto non ci sono limitazioni hardware. Lo schermo ha una diagonale da 7 pollici, quindi sembra quasi un tablet.

Huawei Mate 70 Air: specifiche complete

La serie era composta da quattro modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate Design. Il nuovo Mate 70 Air completa l’offerta. Ha uno schermo OLED da 7 pollici con risoluzione di 2760×1320 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 4.000 nits.

Queste sono le altre specifiche: processore Kirin 9020, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 12 e 8 megapixel (principale, tele con zoom ottico 3x e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 10,7 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e inversa da 5 Watt.

Il sistema operativo è HarmonyOS 5.1. Come è noto, a partire dalla versione 5.0 del sistema operativo, Huawei ha eliminato completamente il codice di Android. Gli utenti non possono quindi installare nessuna app Android (già non erano disponibili i servizi Google). Ciò significa che non verrà sicuramente distribuito al di fuori della Cina. In Italia può essere acquistato il Mate 50 Pro.

A fine ottobre sono arrivati nel nostro paese i nuovi Huawei Pura 80 Pro e Pura 80 Ultra con design ricercato e caratteristiche molto interessanti. In questo caso è possibile installare le app Android da Huawei AppGallery e lo store Aurora.