Huawei è pronta a svelare il suo telefono trifold a settembre

Huawei ha annunciato che presenterà il suo tanto atteso smartphone trifold durante un evento di lancio il 10 settembre. Avete letto bene, il gigante cinese ha scelto di sfidare l’ultima serie di iPhone 16 di Apple, che sarà annunciata poco più tardi nello stesso giorno.

Sebbene Huawei non abbia fatto un annuncio diretto sullo smartphone pieghevole a triplo schermo, il presidente del Consumer Business Group Yu Chengdong ha lasciato intendere che si tratterà di un prodotto rivoluzionario e unico. In una recente dichiarazione, Yu ha affermato: “La nostra creazione epocale è arrivata! È un prodotto che gli altri hanno pensato ma non sono riusciti a realizzare“. Questo fa eco ai suoi precedenti commenti sul lavoro di Huawei su uno smartphone trifold, suggerendo che il dispositivo di cui si parla da tempo è finalmente pronto a fare il suo debutto.

Huawei lancerà il suo primo smartphone trifold

La tempistica dell’evento di Huawei la pone in diretta concorrenza con Apple, che presenterà la serie iPhone 16 il 9 settembre durante l’evento Glowtime. Questa rivalità tra i due colossi tecnologici non è una novità, visto che da anni si contendono il dominio del mercato cinese.

Per quanto riguarda l’iPhone 16, si dice che Apple stia apportando modifiche significative al design e alle caratteristiche del suo dispositivo di punta. La differenza più evidente è l’abbandono del tradizionale modulo fotocamera quadrato, che sarà sostituito da un sottile obiettivo verticale con un corpo a forma di pillola.

Sotto il cofano, l’iPhone 16 dovrebbe essere dotato di un chip della serie A più veloce, basato sull’incisione a 3 nm, e di una migliore gestione termica per controllare in modo più efficace la dissipazione del calore. Apple dovrebbe anche incorporare la tecnologia delle micro-lenti per migliorare la luminosità e ridurre il consumo energetico, oltre ai bordi dello schermo, che saranno ancora più sottili.

Indiscrezioni sullo smartphone trifold di Huawei

Mentre i dettagli sul primo smartphone pieghevole a triplo schermo di Huawei rimangono per lo più avvolti nel mistero, le indiscrezioni emerse finora suggeriscono un dispositivo con specifiche e design di alto livello. Si vocifera che il dispositivo monti un processore della serie Kirin 9, un modulo fotocamera circolare di grandi dimensioni e un corpo dalle linee eleganti.

Dovrebbe inoltre implementare una cerniera ottimizzata che consente di piegare il telefono sia verso l’interno che verso l’esterno, e uno schermo OLED da 10 pollici con costoso vetro ultra sottile UTG, che lo renderebbe il display per smartphone più costoso mai realizzato finora!