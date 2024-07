Lo studio può talvolta rivelarsi un’attività tanto complessa e faticosa da rendere difficile la ricerca di un’organizzazione ottimale. Questa difficoltà può condurre a una drastica diminuzione della concentrazione, compromettendo significativamente la produttività. Indubbiamente, un loop dannoso per l’efficace completamento di una sessione di studio. Fortunatamente, esiste una soluzione (o quasi): sfruttare gli strumenti AI. Lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale a supporto dello studio o del lavoro potrebbe far rabbrividire molti, senza poi, almeno non sempre, un reale motivo.

Effettivamente, gli strumenti di intelligenza artificiale rappresentano una soluzione efficace quando utilizzati in modo appropriato e integrati con metodi di studio tradizionali. Essi non solo rendono l’apprendimento più interessante, ma accelerano anche il processo di studio. Più specificamente, gli strumenti di intelligenza artificiale automatizzano certe attività che spesso sottraggono tempo prezioso, ottimizzando così la produttività dello studio. L’importante, però, è usare gli strumenti giusti e in modo corretto, ecco quali sono i migliori strumenti AI per gli studenti.

Notion: prendi appunti con l’intelligenza artificiale

Notion si distingue come uno degli strumenti di intelligenza artificiale più efficaci per gli studenti, grazie alla sua versatilità e praticità. Non solo è uno strumento utile per l’apprendimento, ma contribuisce anche a migliorare la produttività. La sua intuitività e facilità d’uso lo rendono un valido aiuto per prendere appunti, pianificare le giornate, definire obiettivi e progetti.

Un punto di forza di Notion è l’offerta di un piano gratuito, che risulta perfetto per iniziare. Successivamente, se si desidera ampliare le funzionalità in modo più completo, sono disponibili piani a pagamento che offrono funzionalità extra molto interessanti. Per le funzioni AI, è necessario un abbonamento a pagamento, che offre funzioni davvero interessanti, come i riassunti con un clic e la ricerca di informazioni extra nei testi.

Inoltre, Notion è accessibile da qualsiasi dispositivo, permettendo di sfruttare le sue funzionalità di intelligenza artificiale e la sua accessibilità ovunque e ogni volta che sia necessario. Sicuramente però, come per tutto ciò che riguarda il mondo dell’AI, è necessario capire come, quando e perché utilizzare questi strumenti. Infatti, non è possibile credere ciecamente a tutto ciò che l’AI genera, ma è sempre consigliato, se non d’obbligo, un controllo e una verifica per qualsiasi tipo di generazione, che si tratti di un testo da zero o anche del riassunto di un proprio lavoro.

Wolfram Alpha: la ricerca AI veloce per gli studenti

Un altro strumento AI da considerare è Wolfram Alpha che grazie all’AI fornisce panoramiche complete su un qualsiasi tipo di argomento in modo rapido adattandosi a qualsiasi percorso di studio. Ad esempio, tra le numerose opzioni, Wolfram Alpha può essere utilizzato per risolvere complesse equazioni matematiche risultando indispensabile per risparmiare tempo sullo studio e la ricerca. Nella pratica, Wolfram Alpha è accessibile gratuitamente, ma è disponibile anche una versione Pro per accedere a funzionalità più avanzate.

È importante ricordare che, sebbene gli strumenti di intelligenza artificiale possano essere un valido supporto per accelerare lo studio, è fondamentale prestare attenzione al rischio di plagio. Quando si utilizzano risorse provenienti dal mondo dell’AI, è necessario, ove possibile, citare le fonti, o sfruttare i strumenti online per un controllo del plagio.

In sostanza, l’AI dovrebbe essere considerata come uno strumento aggiuntivo, non una necessità assoluta. Anche perché, con il tempo, si rischia di perdere l’autonomia nello studio senza il supporto dell’AI e, per questo, un vantaggio potrebbe trasformarsi in uno svantaggio e un limite.

Errori e plagio ci pensa l’AI di Grammaly

Lasciando per un momento da parte la ricerca, spostiamo l’attenzione su Grammarly uno strumento AI molto popolare in grado di identificare errori di battitura in vari tipi di testo, che si tratti di documenti, e-mail o altro.

Ma le funzionalità di Grammarly non si fermano qui. Oltre alla correzione degli errori grammaticali, Grammarly offre anche la possibilità di modificare e verificare il tono della scrittura. Inoltre, può essere utilizzato, in modo semplice e veloce, come un controllore del plagio gratuito. Grazie all’intelligenza artificiale, Grammarly individua gli errori grammaticali, permettendo così di ridurre le tempistiche di correzione e portare a termini un progetto in modo più efficiente.

ChatGPT: il chatbot ideale anche per lo studio

Infine, e non meno importante, la star dell’AI ChatGPT, il chatbot versatile che risulta ideale anche per lo studio. Questo strumento di intelligenza artificiale, tra i più amati e utilizzati, si trasforma in un supporto notevole per gli studenti, ad esempio per delineare compiti, trovare argomenti di ricerca, creare un programma giornaliero, trasformarlo in un assistente per qualsiasi settore, e persino per ritrovare la produttività. In poche parole, non ci sono limiti, basta inserire un prompt e attendere la risposta di ChatGPT.

La sua versatilità lo rende un vero supporto anche nei momenti più difficili durante lo studio. Ad esempio, è un valido alleato per scrivere un buon curriculum, ma anche per scrivere bozze di e-mail, sistemare e migliorare le proprie ricerche e così via. ChatGPT è gratuito, il che è una nota super positiva per gli studenti. Ma per chi è alla ricerca di qualcosa di più, basta abbonarsi a ChatGPT Plus.

In conclusione, si può dire che gli strumenti di AI sono infiniti, ma la loro utilità cambia anche a seconda di ciò che si cerca. ChatGPT è certamente un must-have, ma è sempre importante verificare le regole che il proprio istituto scolastico ha attuato per quanto riguardo l’uso degli strumenti AI.