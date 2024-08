Ideogram 2.0 è arrivato, ha un aspetto fantastico e un'app iOS

La guerra dei generatori di immagini AI si sta scaldando… Proprio mentre Google ha rilasciato il suo generatore Pixel Studio con risultati disastrosi, la startup di intelligenza artificiale Ideogram ha annunciato su X la seconda versione dell’omonimo prodotto, Ideogram 2.0.

Introducing Ideogram 2.0 — our most advanced text-to-image model, now available to all users for free.

Today’s milestone launch also includes the release of the Ideogram iOS app, the beta version of the Ideogram API, and Ideogram Search.

Here’s what’s new… 🧵 pic.twitter.com/nvD0ogRh2J

— Ideogram (@ideogram_ai) August 21, 2024