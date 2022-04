Il primo smartphone Android con porta Lightning (non ufficiale)

Lo stesso ingegnere che ci aveva deliziato con il primo iPhone al mondo con porta USB-C torna adesso con un nuovo progetto. Ovviamente, non poteva che esserci il percorso “inverso” con il primo smartphone Android con porta Lightning.

Nel dettaglio, il dispositivo utilizzato per l’esperimento è un Samsung Galaxy A51. La porta Lightning permette di ricaricarlo regolarmente, ma anche di trasferire i dati come se fosse un normale cavo USB.

Lo smartphone Android con porta Lightning, eccolo in funzione

Nel video seguente, possiamo ammirare il progetto dell’ingegnere pienamente funzionante. Kenni Pi spiega che questa modifica è stata molto più complessa del previsto e in un filmato futuro illustrerà l’intero processo tecnico che lo ha portato a questo risultato.

Al di là delle difficoltà, il teaser ci mostra come il Galaxy A51 modificato riesca a funzionare perfettamente con la sua porta Lightning. Lo smartphone viene regolarmente ricaricato e il passaggio dei dati avviene in entrambe le direzioni senza alcun problema. L’obiettivo del progetto, spiega l’autore, è puramente personale e ricreativo, anche per scoprire se una porta Lightning risultasse meno efficiente della USB-C.

Avevamo parlato del precedente progetto dell’ingegnere in più di un’occasione: in quel caso, era stato scelto un iPhone X, destinato ad ospitare una nuova e certamente più universale porta USB-C. Il lavoro ha attirato l’attenzione degli appassionati, venduto all’asta su eBay alla cifra incredibile di 100.000 dollari.

Nonostante i vincoli naturali di questa modifica, come l’impossibilità di aggiornare o ripristinare i’iPhone, il progetto non ha fatto altro che accendere ulteriormente il dibattito su quanto molti appassionati vorrebbero che Apple facesse un passo di apertura in questo senso per i suoi futuri dispositivi.

Adesso, per par condicio e semplice curiosità, arriva però anche il percorso al contrario: lo smartphone Android con porta Lightning. Chissà se anche questo verrà venduto per una cifra astronomica…