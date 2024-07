Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe avere più RAM

Il prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe essere annunciato nei primi mesi del prossimo anno, potrebbe andare ad accontentare tutti quegli utenti che sino a questo momento hanno chiesto un maggiore quantitativo di memoria sul top di gamma della sudcoreana. Stando infatti a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe arrivare con 16 GB di RAM, ovvero 4 GB in più rispetto ai 12 della generazione precedente.

Samsung Galaxy S25 Ultra con 16 GB di RAM

A rendere nota la cosa, sulla falsariga di precedenti rumor, è stato il leaker IceUniverse, solitamente abbastanza affidabile e ben informato quando si parla di dispositivi a marchio Samsung e che già in passato ha fornito anticipazioni rivelatesi poi veritiere riguardo gli smartphone dell’azienda.

Un upgrade di questo tipo è probabilmente pensato per cercare di rispondere anche e soprattutto alle nuove esigenze dall’AI on-device, una novità che nel tempo pare essere destinata a mutare il modo in cui si utilizza di solito lo smartphone, ma anche le specifiche dei dispositivi, al fine di riuscire a fronteggiare senza problemi l’esecuzione di operazioni maggiormente impegnative in locale.

Per il resto, stando alle pregresse voci di corridoio, il Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe andarsi a caratterizzare per un design con cornici meno evidenti e per un upgrade delle fotocamere, mentre la batteria dovrebbe restare uguale ai predecessori. Ad ogni modo, è ancora abbastanza presto per dire se tutte queste caratteristiche saranno effettivamente confermate o se in realtà il dispositivo si presenterà in maniera differente rispetto a quanto attualmente emerso.