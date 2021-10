Impara a investire da zero su Bitcoin, Ethereum e criptovalute con questo corso

Non è semplice addentrarsi nel mondo delle criptovalute: da una parte serve un pizzico di fortuna, data la volatilità di Bitcoin e altre monete virtuali, ma dall’altra serve anche la conoscenza delle piattaforme adatte a effettuare investimenti, e non solo. Siete ancora inesperti? Allora un corso dedicato potrebbe fare al caso vostro. Vi proponiamo, quindi, un set di lezioni complete su Bitcoin, Ethereum e altri altcoin a un prezzo stracciato su Udemy. Si parla di soltanto 12,99 Euro, un’occasione davvero imperdibile!

Corso completo su Bitcoin, Ethereum e criptovalute: dettagli delle lezioni

Il corso in questione è composto da 66 lezioni per la durata totale di 7 ore e 44 minuti. Il contenuto? Si parte da zero, come per ogni corso completo che si rispetti, osservando come si utilizzano piattaforme come Binance. Deposito soldi, ritiro soldi, trasferimento fondi e molto altro ancora, tutto ciò solo nell’introduzione. Successivamente, si passa a nozioni interessanti sulle criptovalute e sugli altcoin a disposizione, in particolare Stellar Lumens.

Avete quindi dubbi su quali criptovalute tenere sott’occhio? O vi interessa anche solo il blasonato Bitcoin, o magari Ethereum? Volete guadagnare qualcosa in più “tentando la sorte”? O volete semplicemente avvicinarvi a tale mondo per capire se possa essere di vostro effettivo interesse? Questo corso farà al caso vostro, senza ombra di dubbio! E se avete dubbi già in partenza, potete visualizzare alcuni video in anteprima tramite la pagina dedicata alle lezioni. Come sempre, poi, potrete effettuare l’acquisto e in caso avvalervi della garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” che consente di ottenere il rimborso completo entro 30 giorni.

Per quanto riguarda i prezzi, come detto in apertura il corso costa 12,99 Euro. Si tratta però di un’offerta limitata pari all’81%. Il costo di listino è infatti pari a 69,99 Euro. Una volta effettuato l’acquisto otterrete accesso senza limiti su qualsiasi dispositivo compatibile, anche su TV e tablet.