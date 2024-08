Su Instagram condivisione in tempo reale dei brani di Spotify

Instagram sta lavorando a una nuova funzione chiamata “Share from Spotify“, per consentire agli utenti di condividere la loro musica preferita sui social media.

Questa collaborazione tra le due piattaforme permetterà agli utenti di collegare i propri account Instagram e Spotify, permetterà la condivisione e in tempo reale i brani che l’utente sta ascoltando in quel momento in su Spotify.

Come funzionerà “Share from Spotify”

Una volta che gli utenti avranno collegato i propri account, Spotify creerà automaticamente una nuova nota contenente informazioni sulla canzone in riproduzione. Questa nota sarà visibile nella scheda DM di Instagram e nella pagina del profilo dell’utente, consentendo agli amici e ai follower di scoprire in tempo reale i gusti musicali e le ultime scoperte dell’utente. La funzione “Share from Spotify” offrirà anche la possibilità di interrompere la condivisione in qualsiasi momento, garantendo agli utenti il controllo sulla loro privacy.

Attualmente, Instagram consente già la condivisione di brani nelle Note, ma richiede la creazione manuale di una nuova nota per ogni canzone che si desidera condividere. Come ha dichiarato su Threads Alessandro Paluzzi, sviluppatore e ricercatore web, la nuova funzione “Share from Spotify” semplificherà notevolmente questo processo, eliminando la necessità di passaggi aggiuntivi e consentendo una condivisione immediata.

Tuttavia, al momento sembra che questa funzione sarà disponibile solo per gli utenti Spotify, escludendo, almeno per ora, gli abbonati ad altri servizi di streaming musicale come Apple Music.

Altre novità in arrivo su Instagram

Oltre alla collaborazione con Spotify, Instagram ha recentemente introdotto altre interessanti novità. Tra queste, la possibilità per tutti gli utenti di impostare la musica del proprio profilo, una funzione che era stata precedentemente testata per mesi.

Inoltre, Meta ha abilitato il cross-post da Instagram e Facebook su Threads, anche se al momento funziona solo per le foto e non per i video. Infine, un recente aggiornamento ha aumentato il numero di immagini e video che possono essere inclusi in un singolo post su Instagram, passando da 10 a 20 elementi.