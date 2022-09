Ora puoi mostrare i tuoi NFT su Instagram

Un ulteriore aggiornamento ora permette a tutti gli utenti su Facebook e Instagram, degli Stati Uniti, di condividere i propri oggetti da collezione NFT. Ad aver rivelato la novità è stata proprio Meta che ha completato un post pubblicato inizialmente il 10 maggio 2022.

Proprio i primi giorni di quel mese, infatti, durante un’intervista, Mark Zuckerberg aveva confermato che Instagram stava avviando i test per gli NFT. Qualche mese dopo anche Facebook fece la stessa cosa, entrando in questo settore particolarmente remunerativo.

L’aspetto interessante è che ora gli utenti di questi due social media potranno pubblicare i propri oggetti da collezione. In questo modo, saranno in grado anche collegare i propri portafogli digitali a una delle due applicazioni o a entrambe.

Inoltre, tutti nei 100 Paesi in cui gli NFT sono disponibili su Instagram possono accedere a questa funzione.



Condividi i tuoi NFT su Instagram e Facebook

Sostanzialmente, Meta non ha fatto altro che implementare questa funzionalità su Instagram e Facebook rendendo gli NFT più social, accessibili e smart. Nel post ufficiale, l’aggiornamento del 29 settembre 2022 ha spiegato le novità introdotte, specificando alcune particolarità interessanti:

Tutti su Facebook e Instagram negli Stati Uniti possono ora collegare i propri portafogli e condividere i propri oggetti da collezione digitali. Ciò include la possibilità per le persone di eseguire il cross-post di oggetti da collezione digitali che possiedono sia su Facebook che su Instagram. Inoltre, tutti nei 100 paesi in cui gli oggetti da collezione digitali sono disponibili su Instagram possono ora accedere alla funzione.

Un ottimo passo in avanti che segna un ulteriore traguardo per questi due social network, tra i più diffusi al mondo. Questa funzionalità darà ulteriore impulso a un mercato in forte ascesa che vede sempre più utenti interessati.



