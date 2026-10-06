Instagram Instants: Ofcom avvia indagine su Meta

Dopo quelle nei confronti di TikTok e Pornhub, Ofcom (equivalente britannica dell’italiana AGCOM) ha avviato un’indagine anche su Meta per la presunta violazione dell’Online Safety Act (OSA). Secondo l’autorità del Regno Unito, l’azienda di Menlo Park non avrebbe valutato i rischi prima del lancio di Instagram Instants.

Contenuti vietati ai minori con Instants?

Instagram Instants è la novità più recente annunciata da Meta. La funzionalità, accessibile tramite Instagram Direct o app dedicata, consente di condividere foto e video acquisiti direttamente all’interno dell’app. I contenuti sono effimeri, in quanto scadono dopo 24 ore (come le storie) e non possono essere salvati con screenshot.

In base alla legge, i fornitori dei servizi devono valutare e mitigare il rischio che le persone si imbattano in contenuti illegali. In particolare, le piattaforme accessibili ai minori devono valutare e mitigare il rischio che gli utenti con età inferiore a 18 anni vengano esposti a determinate tipologie di materiale dannoso.

Tale valutazione del rischio deve essere effettuata prima del lancio di un nuovo servizio e deve essere aggiornata prima di apportare significativi cambiamenti. Ofcom ha avviato un’indagine per verificare se Meta abbia violato gli obblighi previsti dalla legge, omettendo di effettuare una valutazione adeguata e sufficiente dei rischi legati ai contenuti illegali e dei rischi per i minori prima del lancio di Instants.

Il procedimento seguirà diverse fasi, tra cui la richiesta di informazioni e l’analisi della risposta di Meta. Se verrà accertata la violazione della legge, Ofcom può imporre modifiche al funzionamento dell’app e sanzioni fino a 18 milioni di sterline (o al 10% del fatturato globale). Un portavoce dell’azienda ha dichiarato: