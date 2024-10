Instagram lancia Profile card, il biglietto da visita per i profili

Instagram ha appena lanciato una nuova funzione chiamata “profile card“, che si presenta come un biglietto da visita digitale per il proprio profilo. Dopo essere stata testata con un gruppo selezionato di creatori, questa caratteristica è ora disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

Le schede profilo a due facce mirano a semplificare la condivisione del proprio account Instagram con altri, eliminando la necessità di inviare manualmente il proprio handle.

Su Instagram arriva il biglietto da visita per i profili

Le nuove schede profilo di Instagram a mo’ di biglietto da visita offrono agli utenti la possibilità di presentare se stessi in modo più completo e accattivante. Un lato della scheda estrae informazioni dal profilo, come la biografia, la foto, i link e la musica di sottofondo presente, mentre l’altro lato mostra un codice QR che rimanda direttamente all’account. Gli utenti possono personalizzare lo sfondo della scheda con un’immagine a piacere, in modo che possano esprimere al meglio la propria personalità e i propri interessi.

La condivisione delle schede profilo su altre piattaforme diventa un modo efficace per attirare potenziali follower e collaboratori. Instagram ritiene che questa funzione possa essere particolarmente utile per coloro che desiderano farsi pubblicità e ampliare la propria rete di connessioni, come gli aspiranti influencer della Generazione Z. Secondo un recente sondaggio, più della metà dei giovani appartenenti a questa fascia demografica aspira a diventare influencer, e Instagram sta cercando di fornire loro gli strumenti per presentarsi al meglio.

Oltre il semplice codice QR: una panoramica completa del profilo

Sebbene Instagram permetta già dal 2018 di condividere i propri account tramite codici QR, le nuove schede a doppia faccia permettono di condividere il proprio profilo in modo semplice e immediato. Invece di mostrare solamente un codice QR, queste schede forniscono una panoramica dettagliata degli interessi e dei contenuti dell’utente, aumentando le probabilità di creare nuove connessioni significative.