Instagram: ora è possibile scrivere sulle foto dall'editor

Instagram sta per introdurre una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di scrivere parole e frasi sulle proprie foto direttamente dall’editor dei post. In questo modo non sarà più necessario utilizzare app di terze parti per modificare le immagini e aggiungere del testo.

Inserire il testo sulle foto non è un aspetto banale, potrebbe aiutare i post a distinguersi dal resto delle foto presenti nel feed e attirare l’attenzione su informazioni che altrimenti potrebbero passare inosservate nella didascalia.

Foto sovrapposte per creare adesivi

Un’altra interessante funzionalità in arrivo è la possibilità di sovrapporre un’altra foto a una foto esistente, utilizzandola come adesivo. Come spiegato in un post del blog di Instagram, toccando la foto stratificata, sarà possibile modificarne la forma, scegliendo tra rettangolo, quadrato, cerchio, cuore o stella. Questa opzione aggiunge un tocco di creatività e divertimento alle foto, e si prevede che gli utenti troveranno modi originali per sfruttarla al meglio.

Miglioramenti per filmati e storie

Anche i Reel e le storie di Instagram beneficeranno di alcuni miglioramenti dal punto di vista del testo. Saranno introdotti nuovi font, insieme a effetti e animazioni che potranno essere applicati al testo per renderlo più vivace e accattivante. Questi aggiornamenti contribuiranno a rendere i contenuti video e le storie ancora più coinvolgenti e personalizzabili.

Instagram punta sempre più in alto

Gli aggiornamenti appena annunciati si aggiungono a una serie di recenti miglioramenti. Tra questi, spicca Friend Map, una funzione simile a Snap Map, che consentirebbe agli utenti di condividere la propria posizione con gli amici.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di aggiungere canzoni al proprio profilo Instagram e di condividere fino a 20 slide in un unico post. Questi continui sforzi dimostrano l’impegno della piattaforma nel fornire agli utenti sempre più strumenti per esprimersi e condividere i propri contenuti in modo creativo e coinvolgente.