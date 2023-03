Come vedere Inter-Juventus in streaming (Serie A)

Inter-Juventus è il big match che chiude la giornata 27 di Serie A, un classico del nostro calcio a cui da ormai mezzo secolo è affidato il nomignolo di derby d’Italia. Entrambe reduci dalla qualificazione ai quarti nelle coppe europee, giungono all’appuntamento con lo stesso obiettivo: vincere. A ospitare la gara è la cornice dello stadio San Siro, con fischio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 19 marzo e diretta esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Inter-Juventus in streaming

Per ragioni legate alla classifica, sarà una sfida insolita tra le due squadre. I nerazzurri si trovano al secondo posto con 50 punti, ma con la consapevolezza che il distacco dalla capolista Napoli è ormai incolmabile. I bianconeri, invece, proseguono nel loro percorso di risalita e si trovano attualmente settimi con 38 punti, dopo la pesante penalizzazione che li ha affossati: attenzione però, all’orizzonte potrebbe esserci la restituzione di quanto sottratto, cambiando di nuovo l’intero scenario e le prospettive, soprattutto in termini di corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

I tifosi e tutti gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Massimo Ambrosini.

I due allenatori, Inzaghi e Allegri, dovranno fare i conti anche con alcune pesanti assenza dovute a infortuni e squalifiche: Bastoni e Gosens da una parte, Alex Sandro, Bonucci, Milik, Pogba e Kean dall’altra. Queste le probabili formazioni che dovrebbero fare l’ingresso in campo dal primo minuto.

Inter (3-5-2): : Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Lukaku.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

Complice il fattore campo, i pronostici assegnano il 49% di probabilità alla vittoria dei nerazzurri, solo il 24% ai bianconeri e il restante 27% al pareggio.

Come vedere il derby d’Italia dall’estero

Lo spettacolo del derby d'Italia può essere seguito in diretta anche dall'estero: la portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma, infatti, consente di vedere Inter-Juventus con telecronaca in italiano e senza alcun limite da altri paesi.

