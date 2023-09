Inter-Milan, un derby che sa di Champions

Il quinto incrocio del 2023 tra le due milanesi non sarà il solito derby: Inter-Milan è già nella storia, mai la stracittadina è andata in scena così tante volte in un solo anno solare ed entrambe le squadre scenderanno in campo con un occhio agli impegni in Champions che le vedranno protagoniste già la prossima settimana. Anche questo potrebbe costituire un fattore decisivo per il big match, da guardare in diretta streaming esclusiva su DAZN, con fischio d’inizio sabato 16 settembre alle ore 18.

Un occhio alla Serie A e uno alla Champions: Inter-Milan

Se per i tifosi, uscire a testa alta dalla sfida all’ombra della Madunina, garantirebbe l’immunità agli sfottò dei cugini e tre fondamentali punti in classifica, Inzaghi e Pioli non possono fare a meno di pensare al debutto nella massima competizione europea ormai alle porte. I nerazzurri, che nella scorsa stagione si sono arresi solo in finale al Manchester City, voleranno in terra basca per affrontare un avversario ostico come il Real Sociedad, mentre i rossoneri ospiteranno a San Siro il Newcastle dell’ex Tonali.

Iniziare il percorso in Champions League con il piede giusto è essenziale, anche in considerazione delle altre avversarie che Inter e Milan incontreranno poi nei rispettivi gironi: Benfica e Salisburgo da una parte, PSG e Borussia Dortmund dall’altra. Potrebbero risultare di nuovo decisivi i due bomber, Martinez e Giroud, entrambi in uno stato di forma eccezionale.

Il derby della Madunina con in campo le due squadre che guidano la classifica non è l’unico big match in programma per la quarta giornata della Serie A. C’è anche Juventus-Lazio (sabato 16 settembre, ore 15), per un turno di campionato in cui si inizia finalmente a fare sul serio. Tutte le 10 partite potranno essere viste in diretta streaming con un abbonamento a DAZN, ben 7 delle quali in esclusiva.

