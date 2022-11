IO: novità per notifiche push, promemoria e altro

Un nuovo avviso è sottoposto in questi giorni all’attenzione dei cittadini che hanno installato l’applicazione IO sui loro smartphone: riguarda le notifiche push mostrate e altre novità introdotte dal team di sviluppo. Vediamo di cosa si tratta e in che modo le modifiche apportate mirano a migliorare l’esperienza offerta agli utenti.

Notifiche push e altre novità per l’app IO

I cambiamenti interessano l’ultima versione rilasciata. Il primo riguarda le già citate notifiche push, consentendo di scegliere se visualizzarne un’anteprima con mittente e oggetto del messaggio alla comparsa, così da poter sapere subito chi lo ha inviato, senza aprire l’app. Per attivare o disattivare la funzione è sufficiente recarsi nella sezione “Profilo”, poi selezionare “Preferenze” e “Notifiche push”, agendo infine su “Mostra anteprime”.

Allo stesso modo, abilitando o disabilitando “Consenti promemoria”, si può scegliere se ricevere automaticamente dagli enti promemoria a proposito delle scadenze o quando ci sono messaggi non letti, ad esempio per effettuare un’iscrizione in tempo utile o per pagare un avviso prima che sia troppo tardi.

Il team di IO ha inoltre iniziato le pulizie di fine anno: le schede relative a Cashback di Stato e Bonus Vacanze scompariranno presto dalla sezione Portafoglio (la stessa in cui è possibile gestire i metodi di pagamento), lasciando spazio a nuove iniziative. Quali? Non abbiamo modo di saperlo, ma potrebbe trattarsi della nuova formula studiata per la Lotteria degli Scontrini.

Questo l’avviso che sta comparendo sugli smartphone degli utenti.

Non è tutto. Per il futuro è già in programma l’introduzione di un sistema semplificato per il login ed è stata avviata una sperimentazione sulle notifiche digitali. Ecco come sono descritte le due novità.

Login più semplice

Sappiamo che è scomodo dover fare login ogni volta, ma allo stesso tempo dobbiamo tenere al sicuro i tuoi dati e rispettare le normative vigenti. Siamo però al lavoro per offrirti modi più semplici per accedere a IO: non vediamo l’ora di raccontarti quali!

Notifiche digitali

Stiamo per sperimentare con alcuni enti locali la possibilità di ricevere istantaneamente le comunicazioni a valore legale: così potrai visualizzare, gestire e pagare direttamente in app i documenti che di solito ti vengono inviati tramite raccomandata cartacea. Ti daremo più informazioni su questo servizi non appena sarà disponibile.

IO è un’app in continua evoluzione , come sito ufficiale. Frutto di un progetto avviato nel 2018, dopo un periodo di sperimentazione è disponibile negli store mobile dal 2020. Tra i prossimi step di questo percorso, come promesso tempo fa dal suo team, anche la versione accessibile da browser desktop.

