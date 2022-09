iOS 16.0.2: risolti i bug di fotocamera e copia e incolla

Il rilascio di iOS 16 avvenuto la scorsa settimana ha fatto palesare sugli iPhone degli utenti alcuni fastidiosi bug che hanno reso decisamente difficoltoso l’uso dello smartphone del gruppo di Cupertino: la vibrazione continua della fotocamera in concomitanza dell’uso di alcune applicazioni di terze parti come ad esempio TikTok e la visualizzazione di ripetute e assillanti richieste di autorizzazione tramite finestra popup per effettuare il copia e incolla da un’app all’altra. Adesso, però, tutto è stato risolto.

iOS 16.0.02: stop a fotocamera tremolante e avvisi di copia e incolla invasivi

Nel corso delle ultime ore, infatti, Apple ha reso disponibile l’update iOS 16.0.2, il quale va a correggere proprio le summenzionate problematiche. È stato altresì coretto un bug che poteva portare alla visualizzazione di una schermata nera durante la fase di prima configurazione di un dispositivo e un altro che impediva il funzionamento di VoiceOver dopo il riavvio.

È stato implementato anche un fix specifico per iPhone X, XR e 11 per far fronte al problema della possibile insensibilità del display dopo un intervento dell’assistenza tecnica.

Da notare che quello in questione è già il secondo aggiornamento che viene fornito da Apple dopo la major relase di iOS 16. Prima della partenza delle vendite dei nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è stato infatti rilasciato iOS 16.0.1 rivolto in via esclusiva ai due smartphone in questione.

Da tenere presente che attualmente il gruppo di Cupertino sta lavorando a iOS 16.1, il quale non solo dovrebbe andare a risolvere ulteriori problemi, ma dovrebbe portare in dote pure ottimizzazioni di vario tipo, come quello relativo a una migliore visualizzazione dell’icona della batteria.