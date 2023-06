iOS 16.5.1: Apple renderà disponibile l'update a breve

Nei giorni scorsi, durante il keynote d’apertura della WWDC 2023 di Apple, sono stati tolti i veli a iOS 17, la prossima versione del sistema operativo per iPhone che verrà rilasciata in autunno. Prima ancora di questo aggiornamento, però, ne arriverà un altro, a stretto, anzi a strettissimo giro. Si tratta di iOS 16.5.1.

iOS 16.5.1 sta per arrivare

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, pare infatti che il colosso di Cupertino sia in procinto di rendere disponibile iOS 16.5.1. Quasi sicuramente l’update arriverà già all’inizio della prossima settimana, vale a dire tra il 19 e il 21 giungo, oppure alla fine di quella corrente.

Non dovrebbero venire implementate nuove funzioni. La nuova realse dovrebbe infatti focalizzarsi su fix per i bug e miglioramenti di stabilità e dovrebbe includere alcune patch di sicurezza.

Non è pertanto da escludere che iOS 16.5.1 vada a correggere i problemi di compatibilità di iOS 16.5 che erano stati riscontrati nelle ultime settimane da coloro che cercavano di collegare il proprio iPhone all’adattatore usato per connettere webcam, microfoni e altri accessori in maniera cablata.

Considerando il fatto che si tratta di una feature molto importante per svariati utenti, in special modo nel settore business, è probabile che Apple abbia deciso di anticipare il fix invece che attendere ancora qualche settiamana o addirittura qualche mese per il rilascio della prima versione stabile di iOS 16.6.

Da notare che a inizio mese Apple ha rivelato che l’81% di tutti gli iPhone attivi utilizzava iOS 16, ma tale percentuale è certamente diminuita dopo la versione beta di iOS 17.