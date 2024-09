iOS 18.0.1: Apple prossima al rilascio per risolvere tanti bug

Apple ha rilasciato iOS 18 per iPhone soltanto pochi giorni fa, ma internamente sono già stati avviati i test per iOS 18.0.1, che dovrebbe permettere di far fronte a bug e problematiche varie, come ad esempio quello relativo all’app Messaggi che può comportare la perdita dei dati, di cui gli utenti si stanno lamentando.

iOS 18.0.1: in dirittura d’arrivo per fronteggiare bug e problemi vari

Andando più in dettaglio, secondo quanto ripotato dalla redazione MacRumors, i test di questo minor update sarebbero ancora in una fase iniziale. Le prime tracce sono state rilevate solo negli ultimi giorni attraverso i sistemi di monitoraggio del sito. Secondo le previsioni, il colosso di Cupertino potrebbe pertanto rilasciare ufficialmente questo aggiornamento a stretto giro, al più tardi alla fine della prossima settimana.

Unitamente ai bug su iOS, il gruppo capitanato da Tim Cook sta provando a risolvere anche un problema su iPadOS 18, che è stato temporaneamente ritirato per gli iPad Pro dotati di chip M4. Alcuni utenti hanno segnalato che l’update aveva reso inutilizzabili i loro device. Apple ha fatto sapere di essere al lavoro per trovare una soluzione, ma non ha ancora indicato le tempistiche esatte per la disponibilità di una versione di iPadOS 18 corretta.

Da tenere presente che iOS 18.0.1 precederà iOS 18.1, che il colosso di Cupertino ha precedentemente annunciato verrà rilasciato a ottobre. Già disponibile in versione beta, iOS 18.1 porterà in dote le prime funzionalità di Apple Intelligence per iPhone, inclusi strumenti di scrittura, riepiloghi delle notifiche e altro ancora. Apple Intelligence sarà fruibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e qualsiasi modello di iPhone 16.