iOS 18: c'è il tasto per spegnere l'iPhone

Diversamente da quanto accade su Android, per poter spegnere un iPhone non c’è un tasto fisico, o per meglio dire non c’è più. In passato era possibile usare a tal scopo lo stesso pulsante adoperato anche per l’accensione, quello che risiede lateralmente, ma da quando Apple ha deciso di rimuovere il tasto Home dai suoi dispositivi le cose funzionano in maniera diversa e per poter spegnere lo smartphone occorre accedere alle impostazioni e cercare l’apposita voce da lì. Si tratta, insomma, di un’opzione un po’ nascosta, ma con iOS 18 le cose sono destinate a cambiare.

iOS 18: tasto di spegnimento nel Centro di Controllo

Con il nuovo sistema operativo per iPhone, Apple ha infatti rinnovato il Centro di Controllo e tra le varie modifiche apportate vi è anche l’implementazione, per la prima volta in assoluto, di un apposito pulsante per lo spegnimento dell’iPhone, collocato nell’angolo in alto a destra della schermata.

Premendo il pulsante in questione, comparirà sul display il cursore di spegnimento standard e trascinandolo sullo schermo sarà possibile spegnere il dispositivo direttamente da lì, senza dover cercare tra le tante voci presenti nelle impostazioni e, dunque in maniera rapida e indolore, come si suol dire.

Ricordiamo che iOS 18 è stato presentato ufficialmente all’inizio di questa settimana, in occasione della WWDC 2024. Attualmente può essere scaricato e installato sotto forma di beta da parte degli sviluppatori, mentre dopo l’estate verrà rilasciato pubblicamente. Le novità introdotte sono molteplici e, sempre relativamente al Centro di Controllo, sono stati apportati miglioramenti alla torcia e vi è la possibilità di richiamare le app fotocamera di terze parti.