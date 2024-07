iOS 18, su Foto arriva il recupero di foto e video persi

Apple sta per introdurre una nuova funzionalità nelle prossime versioni principali dei suoi sistemi operativi, iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, che promette di semplificare il recupero di foto e video persi o danneggiati sui dispositivi degli utenti.

Secondo quanto scoperto dal sito 9to5Mac, la nuova funzionalità di recupero foto e video di iOS 18 si presenterà sotto forma di un nuovo album denominato “Recovered” all’interno dell’app Foto. Questa sezione avrà il compito di raccogliere e rendere nuovamente disponibili immagini e clip multimediali che in precedenza risultavano corrotte o cancellate per errore dall’utente.

Grazie al nuovo album “Recovered”, gli utenti iPhone potranno facilmente ritrovare i foto e video che pensavano fossero andati persi per sempre.

Scansione automatica per individuare i file multimediali danneggiati

Con l’aggiornamento a iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, i dispositivi Apple eseguiranno automaticamente una scansione per identificare eventuali foto o video che potrebbero essere stati compromessi. Se vengono rilevati file multimediali danneggiati, l’album “Recovered” apparirà nella sezione Utilità dell’app Foto, rendendo più facile per gli utenti individuare e recuperare questi preziosi ricordi.

È importante notare che l’album “Recovered” è separato dall’album “Eliminati di recente“, dove le foto cancellate dagli utenti rimangono accessibili per 30 giorni prima di essere eliminate in modo permanente. Al momento, non è chiaro se le foto e i video presenti nell’album “Recovered” saranno soggetti allo stesso periodo di conservazione di 30 giorni prima della cancellazione automatica. Apple non ha ancora fornito dettagli specifici su questo aspetto.

Correzione di un bug precedente

L’introduzione dell’album “Recovered” arriva sulla scia di un recente bug in iOS 17.5 che ha causato l’inaspettata ricomparsa di foto precedentemente eliminate nelle librerie di alcuni utenti. Apple ha riconosciuto questo problema, definendolo un “problema raro” associato a “foto che avevano subito un danneggiamento del database“. L’azienda ha prontamente rilasciato una correzione per risolvere il bug.

Disponibilità delle beta pubbliche

In concomitanza con l’annuncio dell’album “Recovered”, Apple ha rilasciato le beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e altri aggiornamenti dei suoi sistemi operativi. Queste versioni preliminari offrono agli utenti l’opportunità di provare in anteprima le nuove funzionalità e di fornire feedback prima del rilascio ufficiale.