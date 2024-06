iOS 18 integra i promemoria direttamente nel calendario

iOS 18, ora disponibile in versione beta, verrà rilasciato nel periodo autunnale del 2024, con diverse novità che riguardano in particolar modo l’interfaccia. Nella nuova versione, come già accade su Android, i promemoria verranno infatti integrati direttamente nel calendario, in modo da rendere più pratica l’esperienza.

iOS 18: i promemoria sono ora integrati nel calendario

Con l’integrazione dei promemoria nel calendario su iOS 18, sarà ora possibile farne di nuovi direttamente dall’interfaccia di quest’ultimo, oltre a poter visualizzare anche le liste delle cose da fare, insieme agli appuntamenti e agli eventi programmati e memorizzati.

L’integrazione non comporterà tuttavia la rimozione dell’app Promemoria, che continuerà a essere disponibile in maniera separata per le stesse funzionalità attuali: liste per attività da svolgere durante il giorno, ingredienti o cose da comprare per la spesa e similari. A ciascun promemoria si può ovviamente abbinare una scadenza, in modo da inserire un tempo limite entro cui l’attività deve essere portata a termine.

L’app Calendario di iOS 18 mostrerà i promemoria con la scadenza, fornendo in questo modo un unico posto dove poterli visualizzare tutti. Sempre dal calendario sarà possibile editare o creare nuovi promemoria, oltre alla possibilità di nasconderli tramite un’opzione dedicata, in base alle necessità momentanee.

A parte ciò, altre novità di iOS 18 includono l’introduzione di un tasto virtuale per spegnere il telefono: operazione finora un po’ “macchinosa” per via della rimozione del tasto fisico dal telefono, che costringe gli utenti a recarsi nelle impostazioni per spegnere il telefono. Con il nuovo tasto, sarà presto possibile farlo direttamente dal centro di controllo.

Inoltre sarà anche possibile pagare con Apple Pay su tutti i browser desktop, ovvero Chrome, Edge, Firefox e altri. Finora, la funzione è limitata soltanto a safari, ma con la prossima versione del sistema, sarà possibile inquadrare codici QR che compariranno sul browser per effettuare la transazione.