iOS 18 fa tremare le criptovalute con Tap to Cash

Apple ha da poco annunciato tutte le novità che arriveranno con l’aggiornamento a iOS 18 degli iPhone. Tantissime novità, con protagonista l’Intelligenza Artificiale, sono state elencate. Tutti gli utenti sono ora con l’acquolina in bocca in attesa che queste diventino realtà sul proprio smartphone. Nonostante un clima di festa generale, la prossimità di iOS 18 sta facendo un po’ tremare il mondo delle criptovalute.

Questo settore del mercato finanziario per i promotori ha da sempre vantato velocità e immediatezza nel trasferire asset digitali in un modo molto più performante di quello a cui si è abituati con valuta fiat. L’annuncio di Tap to Cash però potrebbe cambiare la visione che abbiamo su tutto questo. Cosa ha promesso Apple con questa funzionalità innovativa? Ecco cosa ha dichiarato Casa Cupertino nella newsroom ufficiale di qualche giorno fa:

Con Tap to Cash, l’utente può inviare e ricevere Apple Cash semplicemente avvicinando il suo iPhone a quello di un’altra persona.

iOS 18 mette in discussione le criptovalute

Apple iOS 18 ha in qualche modo messo in discussione la modalità di trasferimento delle criptovalute che, fino a un attimo prima, per alcuni era il metodo più rapido e meno problematico rispetto ai metodi proposti per le valute fiat. A questo si deve aggiungere anche la fiducia nei confronti degli asset digitali proprio per la mancanza di una regolamentazione.

Se è vero che per i fautori crypto in certi casi e in determinate situazioni i pagamenti crypto sono una soluzione più pratica, è altrettanto vero che per altri vengono considerati macchinosi. Perciò la scelta di Apple di proporre in iOS 18 un sistema di pagamento sicuro, regolamentato e senza limiti può essere un ostacolo importante alla diffusione delle criptovalute tra coloro che ancora sono indecisi.

Con Tap To Cash, secondo quanto annunciato, ti basta avvicinare due iPhone per trasferire denaro. Tutto ciò renderà molto facile e pratico inviare denaro a familiari, amici, conoscenti o debitori. Il vantaggio è che tutto sarà immediato, semplicemente tramite Apple Pay, il sistema di pagamento digitale per iPhone. Tra l’altro sarà anche possibile riscattare premi o scegliere il pagamento a rate con alcune carte di credito o debito.