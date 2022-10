iPad: un dock può trasformalo in smart display

Apple ha intenzione di addentrarsi ancora di più nell’universo della smart home e per farlo vuole sfruttare l’iPad e… uno speciale dock che a quanto pare è in cantiere. In tal modo, il tablet del gruppo di Cupertino andrebbe a trasformarsi in un dispositivo in perfetto stile Amazon Echo Show. A riferire la notizia è stato Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter “Power On”, affermando che la novità in questione potrebbe essere lanciata già nel 2023.

iPad: Apple lavora a un dock per farlo diventare uno smart display

L’idea sarebbe quella di offrire qualcosa che gli utenti possano posizionare sul tavolo della cucina, nel soggiorno o sul comodino. Si tratterebbe, dunque, di una soluzione di facile gestione e collocazione e, in perfetto stile Apple, presumibilmente anche piuttosto bella da vedere.

Un accessorio del genere potrebbe permettere agli utenti di usare il proprio iPad per controllare diverse funzioni smart della propria abitazione tramite l’app Home, ma pure di effettuare chiamate FaceTime usando la fotocamera anteriore dell’iPad e molto altro ancora.

Da notare che Amazon offre già una soluzione simile per i tablet Fire, permettendo di collocare il dispositivo in un dock di ricarica che consente a quest’ultimo di rimanere sollevato e presentarsi come smart display. Lo stesso dicasi per Google che ha recentemente annunciato un dock di ricarica magnetica che consente di trasformare il suo Pixel tablet in una sorta di Nest Hub Max.

Questo, comunque, non sarebbe l’unico nuovo dispositivo per la smart home a cui Apple starebbe lavorando. Gurman, infatti, riferisce che l’azienda avrebbe intenzione di rendere disponibile pure una già chiacchierata versione aggiornata dell’HomePod con display integrato, con chip S8 e pure con funzioni multitouch.