iPhone 14: un bug impedisce il riconoscimento della SIM

Dopo le lamentele di numerosi utenti pervenute nel corso degli ultimi giorni, Apple ha da poco riconosciuto l’esistenza di un nuovo e fastidioso bug su iPhone 14 legato alla connessione dati cellulare e al supporto alle schede dei gestori telefonici.

iPhone 14: SIM non riconosciuta, si tratta di un bug

Andando più nello specifico, diversi possessori del nuovissimo “melafonino”, in tutte le versioni base, Plus, Pro e Pro Max, visualizzano sui propri dispositivi, in determinate circostanze, un messaggio indicante che la SIM non è supportata, dopodiché lo smartphone va completamente in blocco.

La problematica è stata riconosciuta da Apple che ha spiegato che si tratta di un bug e che gli ingegneri del gruppo stanno già indagando sul problema, facendo presente che non si tratta di un disservizio di natura hardware.

In attesa di una risoluzione definitiva, la quale dovrebbe pervenire con un nuovo update di iOS (motivo per cui è fondamentale mantenere sempre aggiornato l’iPhone), Apple suggerisce agli utenti di attendere qualche minuto quando viene mostrato il messaggio d’errore. In caso contrario, non occorre ripristinare il dispositivo, ma bisogna recarsi presso un Apple Store o un fornitore di assistenza autorizzato per inviare una richiesta di supporto e risolvere i problemi.

Da tenere presente che questo non è il primo bug che Apple ha riconosciuto sulla sua nuova gamma di iPhone. Nei giorni e nelle settimane scorse, infatti, iPhone 14 è stato soggetto a disparate problematiche, tra cui la mancata attivazione e la vibrazione della fotocamera in concomitanza dell’uso di alcune app social, le quali sono state successivamente risolte con il rilascio di nuovi update per iOS 16.