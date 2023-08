iPhone 15: cavo USB-C in confezione con velocità limitata

Al possibile lancio di iPhone 15 manca ormai davvero poco, la presentazione sarebbe infatti prevista per gli inizi di settembre. Nel mentre, continuano a circolare indiscrezioni in merito a quelle che sarebbero le caratteristiche dei futuri “melafonini” e degli accessori a essi relativi.

iPhone 15: cavo USB-C con velocità USB 2.0

A tal riguardo, nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che Apple aggiunga il supporto per la ricarica rapida da 35 Watt e per lo standard Thunderbolt 4 (USB4), ma stando alle ultime voci di corridoio il cavo USB-C incluso in confezione sarà probabilmente limitato alla velocità USB 2.0.

A fornire l’informazione è stato il leaker Majin Bu che ha avuto modo di approfondire il funzionamento dei presunti cavi intrecciati, anti-nodo e colorati che dovrebbero fare da corredo ad iPhone 15.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Andando più nello specifico, pare che la velocità di trasmissione dei dati potrebbe essere al massimo di 480 Mbps, ovvero la stessa che si può ottenere attualmente sfruttando il cavo Lightning. Qualora le cose stessero effettivamente in questo modo, i nuovi iPhone 15 potrebbero quindi non permettere una trasmissione dati più veloce, nonostante la disponibilità di un nuovo connettore di ricarica.

Sulla questione, vi sarebbero però dei possibili scenari da tenere a mente. Il primo prima, nonché il più accreditato, punterebbe al supporto Thunderbolt presente unicamente sui modelli Pro di iPhone 15, analogamente a quanto attualmente proposto per il fronte iPad. Ad oggi, infatti, solo iPad Pro ha il supporto Thunderbolt, mentre iPad Air è limitato a USB-C 3.1 e iPad 10 si affida ancora alla USB 2.0 pur potendo contare sul connettore USB-C.

Un’altra possibilità, altrettanto papabile, è quella che tutti i nuovi iPhone supportino Thunderbolt, ma Apple venderà i cavi in via separata, in quanto solitamente più esosi di quelli USB-C. Chiaramente, sarà possibile avere delle certezze solo ed esclusivamente con l’arrivo dei dispositivi sul mercato.