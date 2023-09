iPhone 15: il pulsante Azione supporterà l'app Traduci

Tra le novità che caratterizzano gli iPhone 15 che sono stati annunciati da Apple martedì di questa settimana spicca sicuramente la presenza del pulsante Azione sui modelli Pro e Pro Max, introdotto al posto del tradizionale interruttore Mute e personalizzabile da parte dell’utente.

iPhone 15: traduzioni a portata di pulsante Azione

Per impostazione predefinita, il pulsante in questione è configurato per passare tra la modalità Suoneria a quella Silenzioso, ma può essere modificato a piacere dagli utenti per l’esecuzione di azioni diverse, come ad esempio accedere rapidamente alla fotocamera, alla torcia ecc. Prossimamente, però saranno introdotte ulteriori possibilità, come quella di sfruttare l’applicazione Traduci di Apple.

In tal modo, dunque, sarà possibile avviare rapidamente la traduzione tra due lingue senza dover necessariamente aprire direttamente l’app apposita. Sul sito di Apple viene tuttavia sottolineato che la feature non sarà disponibile fino alla fine dell’anno corrente, il che lascia presumere un’integrazione con un futuro aggiornamento di iOS.

Per lanciare l’azione assegnata è necessario tenere premuto più a lungo il pulsante di azione. Oltre ad attivare e disattivare la suoneria, al momento al pulsante Azione è possibile assegnare la messa a fuoco, la fotocamera, la torcia, le note vocali, la lente d’ingrandimento, le scorciatoie e l’apertura delle funzioni di accessibilità.

Ricordiamo che i nuovi iPhone 15 si potranno preordinare da venerdì 15 settembre alle 14.00, mentre il lancio sul mercato è fissato per il giorno venerdì 22 settembre. Per quanto riguarda iOS 17, il sistema operativo che “governa” i nuovi smartphone Apple (e quelli precedenti che lo supportano), il rilascio avverrà lunedì 18 settembre, presumibilmente nel tardo pomeriggio, così come di consueto in queste circostanze.