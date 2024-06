iPhone 15 in omaggio: ecco come con Mediolanum

Ottenere un iPhone 15 in omaggio adesso è possibile con la promo di Banca Mediolanum, nello specifico quella che riguarda il conto online SelfyConto. Il canone è gratuito per un anno (anziché 3,75 euro al mese) e, se hai meno di 30 anni, resta tale finché non festeggi il tuo 30° compleanno.

Oltre a queste fantastiche condizioni, SelfyConto offre la carta di debito senza costi, con prelievi gratuiti in tutta l’area euro e bonifici senza spese. Se ti sembra poco, per solo 1 euro al mese puoi richiedere la Mediolanum Credit Card con un plafond iniziale di 1.500 euro, modificabile su richiesta.

Promozione “porta un amico” per ricevere l’iPhone 15 in omaggio

La promo lanciata da Banca Mediolanum ha un nome: “Porta un Amico”. Dopo aver aperto SelfyConto, invita i tuoi amici e parenti a fare altrettanto. Se riuscirai a far iscrivere 6 persone, riceverai il tanto ambito device Apple.

La procedura è semplice: basta accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum e aprire il conto seguendo le istruzioni online. Anche con due soli amici che aprono un conto, puoi ottenere l’Apple Watch SE 2 da 40 mm. Con 4 amici, invece, ti porti a casa l’iPad 10 da 64 GB.

Dal momento in cui inizi ad utilizzare SelfyConto, ti sentirai un re (o regina) delle finanze moderne. Con tutte queste opzioni e vantaggi, chi non vorrebbe entrare a far parte del mondo Mediolanum? E non dimentichiamo che tutto questo viene offerto con un servizio cliente top e una banca 100% digitale.

Per chiudere in bellezza, ricorda: avrai l’iPhone 15 in omaggio soltanto se convinci 6 amici a scoprire i vantaggi di SelfyConto di Banca Mediolanum. Non c’è bisogno di ringraziarci: il tuo conto personale (e i tuoi nuovi dispositivi Apple) faranno tutto il lavoro.