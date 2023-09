iPhone 15 Pro e Pro Max hanno 8 GB di RAM

Voci sulla questione circolavano già da qualche tempo a questa parte, ma la conferma ufficiale è avvenuta solo nel corso delle ultime ore: i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, a cui Apple ha finalmente tolto i veli durante l’evento a essi dedicato tenutosi ieri, sono dotati di un maggiore quantitativo di RAM rispetto ai predecessori.

iPhone 15 Pro e Pro Max con 8 GB di RAM

Andando più in dettaglio, dall’analisi del codice della Realse Candidate di iOS 17, che è stata da poco rilasciata, sono emerse delle conferme alle ipotesi fatte in precedenza, ovvero che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno 8 GB di RAM, cioè 2 GB in più rispetto ai 6 GB di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Per quel che concerne iPhone 15 “base” e 15 Plus, invece, non sono stati riscontrati cambiamenti, tutti e due i modelli continuano infatti a mantenere 6 GB di RAM proprio come iPhone 14 “base” e 14 Plus.

Da tenere presente che gli stessi file Xcode hanno rivelato accuratamente il quantitativo di RAM per i modello di iPhone 14 lo scorso anno e in diverse generazione precedenti degli smartphone del colosso di Cupertino. Si tratta pertanto di informazioni affidabili.

Al momento, resta ancora sconosciuto il tipo di RAM di cui sono dotati tutti e quattro i nuovi smartphone della “mela morsicata”. Gli iPhone 14 dispongono tutti di RAM di tipo LPDDR5. Per avere certezze al riguardo, occorrerà, come di consueto in questi casi, attendere lo smontaggio o effettuare dei test di velocità delle memorie una volta che gli iPhone 15 saranno giunti sul mercato.