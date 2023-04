iPhone 15 Pro: nuove conferme sul pulsante Azione

Alla presentazione di iPhone 15 mancano ancora vari mesi, ma già da un po’ di tempo a questa parte circolano in Rete indiscrezioni in merito a quelle che saranno le caratteristiche tecniche del futuro smartphone a marchio Apple. Al riguardo, si è già ampiamente discusso delle funzionalità su iPhone 15 Pro del tasto laterale che attualmente viene adoperato per disattivare suonerie e notifiche, ma dei recenti file CAD fa nuovamente leva sulla questione.

iPhone 15 Pro: i dettagli dei nuovi file CAD

Andando più in dettaglio, alcuni file CAD aggiornati ottenuti dalla redazione di 9to5Mac, sulla base dei quali sono stati realizzati dei nuovi render, visibili di seguito, verrebbe confermata la presenza dei tasti tradizionali per il volume e di un pulsante al posto dello switch per la suoneria, il quale dovrebbe consentire ulteriori funzioni, a detta dei più similmente a quanto permette di fare il pulsante di azione su Apple Watch Ultra.

Ricordiamo che nelle settimane addietro varie fonti ritenute affidabili avevano affermato che su iPhone 15 Pro sarebbero stati rimossi i classici tasti fisici in favore dei pulsanti tattili capacitivi, ma recentemente nuove indiscrezioni hanno suggerito che in realtà Apple avrebbe deciso di tornare sui suoi passi a causa di problemi di produzione.

Oltre a permettere di disattivare il volume, il pulsante laterale di cui sopra potrebbe offrire un funzionamento personalizzazione e assumere vari comportamenti in base al contesto in cui viene adoperato.

Il nuovo file CAD va altresì a confermare ulteriori dettagli di progettazione, tra cui i moduli fotografici posteriori leggermente più grandi degli attuali e meno sporgenti, le cornici del display ridotte, la porta USB-C e un profilo più arrotondato rispetto a quanto attualmente proposto con iPhone 14.

