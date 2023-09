iPhone 15: problemi con alcuni power bank USB-C

Con l’avvento di iPhone 15, sugli smartphone di casa Apple ha fatto per la prima volta capolino la porta USB-C, andando a sostituire quella Lightning. Si tratta di un passo in avanti particolarmente importante, in quanto in tal modo i nuovi device possono funzionare con praticamente qualsiasi periferica e accessorio USB-C esistente. A quanto pare, però, c’è qualche problema con alcuni power bank.

iPhone 15: problemi nella ricarica con i power bank USB-C

Stando infatti a quanto segnalato da svariati utenti sui forum online, non tutti i power bank USB-C funzionano in maniera corretta con iPhone 15, andando pertanto a causare problemi di ricarica. Probabilmente ciò è imputabile al fatto che non tutti i power bank già in commercio possono essere usati con i nuovi “melafonini” a causa della funzione di ricarica inversa del dispositivo. In taluni casi, dunque, gli iPhone 15 non si caricheranno o andranno ad effettuare la ricarica al power bank.

A essere oggetto delle segnalazioni sono power bank di varie marche, pertanto è impossibile fare un elenco esatto di quelli perfettamente funzionanti e quelli che invece non lo sono. Per fare qualche esempio, tra quelli non funzionanti c’è l’Anker PowerCore Slim 10K PD e ad un utente che ha contattato Anker è stato riferito che l’unico sistema per fare in modo che il power bank carichi l’iPhone è usare la porta USB-C.

La maggior parte dei power bank USB-C con Power Delivery sembrano funzionare come previsto, ma i possessori di ‌iPhone 15‌ dovrebbero essere consapevoli che alcuni di essi potrebbero rivelarsi incompatibili.