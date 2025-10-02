iPhone 16e: diffusa online per errore la scheda logica

Nel corso degli ultimi giorni, la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti si è lasciata sfuggire diversi documenti relativi ad Apple, anticipando l’avvento sul mercato dei nuovi modelli di MacBook Pro e iPad Pro e del Vision Pro. Sulla falsariga di quanto accaduto, sono spuntati una serie di diagrammi e disegni tecnici degli schemi elettrici di iPhone 16e.

iPhone 16e: diffusore la scheda logica, i segreti industriali di Apple finisco online

Si tratta di segreti industriali che i produttori hanno l’obbligo di inviare a enti regolatori vari per procedure burocratiche, ma che dovrebbero restare privati se l’azienda di riferimento lo richiede. Apple lo ha fatto, ma la scheda logica di iPhone 16e (e non solo, come già detto) è finita online comunque.

I documenti sono finiti anche su fccid.io, un sito privato che è stato concepito per rendere più semplice la navigazione sul portale dell’ente che è decisamente ben più ostico in termini di usabilità. Da lì è stato possibile analizzarli meglio.

I documenti, nello specifico, fanno riferimento a quattro varianti di iPhone 16e: A3212, A3408, A3409, e A3410. Sono rimasti online giusto per qualche ora. Poi qualcuno si è reso conto della svista e li ha resi privati.

Al momento, non è possibile stimare la gravità dell’accaduto, perché non si sa chi si è accorto prima degli altri del tutto e chi ne ha approfittato. Quel che però è certo è che in questo modo Apple ha mostrato pubblicamente tutte le sue tecniche di costruzione della scheda logica dei suoi smartphone.

Ad ogni buon conto, attualmente né Apple né la FCC hanno rilasciato commenti.