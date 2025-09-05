iPhone 17: nuove conferme su tutti i colori

Il prossimo martedì 9 settembre saranno ufficialmente annunciati i nuovi iPhone 17 di Apple. Ad oggi, però, sono già noti molteplici presunti dettagli relativi ai prossimi smartphone della “mela morsicata”, tra cui le colorazioni adottate e proprio a tal riguardo nel corso delle ultime ore sono state diffuse online delle foto che vanno a fornire ulteriori conferme.

iPhone 17: i pulsanti Controllo Fotocamera confermano i colori

Il leaker Sonny Dickson ha infatti condiviso su X un post con alcune foto, visibili mediante il link in fonte, in cui sono immortalati dei pulsanti Controllo Fotocamera dei nuovi modelli di iPhone mostrando le possibili colorazioni, visto e considerando che i tasti in questione sono in tinta con il resto della scocca del dispositivo.

Oltre ai classici nero, argento e blu scuro, ci sarebbero versioni in giallo, verde, rosa e blu più chiaro, oltre che un arancione brillante totalmente inedito, molto simile a quello visto sul tasto Azione dell’Apple Watch Ultra. Se confermato, il nuovo colore arancione rappresenterebbe una delle tonalità più audaci mai introdotte per le varianti Pro degli iPhone, andando a segnare una rottura rispetto alle tinte più sobrie adottate negli ultimi anni.

Da notare che in precedenza si era anche parlato di una colorazione cangiante a seconda delle varie tonalità di luce, presumibilmente in linea con il nuovo design Liquid Glass adottato per l’interfaccia di iOS 16 e degli altri nuovi sistemi operativi di Apple, ma non sono più giunte informazioni a tal riguardo, per cui è probabile che l’informazione sia stata mal interpretata o che tale possibilità sia alla fine stata scartata da Apple.