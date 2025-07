iPhone 17 Pro: ecco tutti i colori dal vivo

Nei giorni scorsi sono state diffuse in Rete indiscrezioni riguardo le colorazioni della nuova gamma iPhone 17, che verrà annunciata da Apple questo settembre. A tal riguardo, una nuova immagine diffusa nelle scorse ore, visibile dopo il salto, consente di dare un’occhiata dal vivo a quelle che saranno le tonalità adottate per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro: le colorazioni reali mostrate in foto

L’immagine è stata diffusa da Majin Bu, leaker particolarmente noto relativamente al versante Apple e solitamente considerato piuttosto affidabile e con un buon track record.

I nuovi colori mostrati nell’immagine includono un grigio titanio, che secondo quanto riferito è un’opzione che il colosso di Cupertino sta prendendo in considerazione sebbene non sia stata ancora finalizzata, e un colore piuttosto scuro che sembra essere nero, ma l’etichetta presente accanto indica che in realtà si tratta di un blu. È presente anche il colore arancione precedentemente trapelato. Infine, c’è altresì un’opzione argento.

Non viene invece mostrata la presunta opzione di colore Liquid Glass, che prende ispirazione dalla revisione dell’interfaccia utente in iOS 26. Secondo le voci di corridoio, questo nuovo colore si presenterà in modo diverso in varie condizioni di illuminazione riflettendo la luce, anche se sarà per lo più una tonalità bianca.

A parte le nuove opzioni di colore, l’immagine consente di osservare da vicino pure la nuova isola della fotocamera posteriore che è stata ridisegnata avvicinandosi maggiormente alla soluzione adottata dagli smartphone Pixel di Google e di cui si discute a più riprese ormai da tempo immemore.