L'iPhone batte l'iPad: è il dispositivo Apple più utilizzato dagli utenti

I possessori di dispositivi Apple usano molto di più l’iPhone rispetto all’iPad. Ebbene sì, anche se magari qualcuno ha venduto un rene per comprarsi un iPad, alla fine è lo smartphone a farla da padrone nelle attività quotidiane.

A rivelarlo è un recente report di CIRP, una società di analisi che ha intervistato un campione di utenti americani. Che si tratti di mandare email, navigare su Internet, guardare video, giocare o ascoltare musica, l’iPhone vince a mani basse.

Gli utenti Apple preferiscono l’iPhone all’iPad

Il motivo è semplice! Non è solo un telefono, è il centro dell’universo Apple. Tim Cook l’ha spiegato benissimo: è come una calamita che ci tiene attaccati al mondo Apple. Una volta che ci entri, è difficile uscirne. È un po’ come quando si trova il proprio caffè preferito – poi gli altri non hanno più lo stesso sapore.

A un po’ a sorpresa, gli utenti preferiscono usare l’iPhone anche per attività che sulla carta sarebbero perfette per l’iPad, come il gaming o la visione di video. Nonostante il tablet abbia uno schermo più grande e processori potenti, la comodità dello smartphone ha la meglio.

E i numeri non mentono. Il 90% dei possessori di iPhone usa il dispositivo tutti i giorni per messaggiare e navigare su Internet. In generale, circa l’80% sfrutta quotidianamente le varie app, ad eccezione di giochi, musica e fotografia.

Proprio la fotografia è un punto di forza degli iPhone, dotati di fotocamere sempre più evolute e persino di un pulsante dedicato per il controllo della fotocamera. Eppure, solo due terzi degli utenti scatta foto ogni giorno con il proprio iPhone.

iPad, un gigante sottoutilizzato

E l’iPad? Purtroppo se la passa un po’ peggio. Solo due terzi dei possessori usa il tablet quotidianamente per email, giochi e video. L’unica attività che vede una frequenza dell’89% è la navigazione web. Colpisce in particolare il dato sulla lettura. Nonostante l’iPad sia considerato il dispositivo ideale per leggere libri ed ebook, appena il 37% degli utenti lo usa per questo scopo tutti i giorni.

Insomma, l’iPhone è il re incontrastato della galassia Apple. L’iPad, pur con le sue indubbie qualità, fatica a tenere il passo e a conquistare la stessa centralità nella vita digitale delle persone.