iPhone: iOS 16.4.1 in arrivo per correggere i bug di troppo

Apple sarebbe in procinto di rilasciare iOS 16.4.1 per iPhone, al fine di porre rimedio ai bug di troppo che affliggono l’attuale relase iOS 16.4 che è stata rilasciata alla fine del mese di marzo e che stanno dando non pochi grattacapi agli utenti che hanno aggiornato i loro dispositivi.

iOS 16.4.1 in dirittura d’arrivo

A rendere nota la cosa è stata la redazione di MacRumors, sulla base delle informazioni fornite da una fonte di “comprovata esperienza”. Quando, esattamente, avverrà il rilascio non è tuttavia chiaro, ma solitamente update di questo tipo non richiedono tempistiche eccessivamente lunghe per la distribuzione.

L’aggiornamento dovrebbe contenere correzioni, bug fix e ottimizzazioni varie che vanno a porre rimedio a tutto quello che attualmente non funziona esattamente come ci si aspetterebbe su iOS.

Solitamente Apple distribuisce i suoi aggiornamenti di lunedì nel tardo pomeriggio in Italia, per cui non è da escludere che l’update possa arrivare tra pochissimi giorni.

Tra le problematiche lamentate da chi ha installato iOS 16.4 si segnalano problemi nella visualizzazione della temperatura corrente e delle previsioni con l’app Meteo “di serie” e improvvise dimenticanze sul alcune password Wi-Fi salvate in memoria.

Ricordiamo che Apple ha già distribuito la prima beta di iOS 16.5 la scorsa settimana con alcune modifiche minori, tra cui l’aggiunta di una scheda Sport nell’app Apple News e la possibilità di avviare una registrazione dello schermo con Siri. Con ogni probabilità, iOS 16.5 sarà rilasciato pubblicamente nel mese di maggio, ma è evidente che per risolvere le problematiche menzionate nelle righe precedenti il colosso di Cupertino potrebbe velocizzare il rilascio dell’aggiornamento ”tampone”.

