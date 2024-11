iPhone SE 4 e iPhone 17 con chip 5G e Wi-Fi 7 di Apple

Da quasi 10 mesi circolano indiscrezioni sul debutto dei chip Wi-Fi, Bluetooth e 5G progettati da Apple. Secondo il noto analista Ming-Chi Kuo, il nuovo iPhone SE 4 integrerà il primo chip 5G dell’azienda di Cupertino, mentre i primi chip Wi-Fi + Bluetooth verranno utilizzati negli iPhone 17. A proposito di smartphone, i risultati finanziari del quarto trimestre fiscale evidenziano il successo degli iPhone 15.

Apple abbandona Qualcomm e Broadcom

Come ricorda l’analista Ming-Chi Kuo, Apple usa attualmente i chip Wi-Fi + Bluetooth di Broadcom (oltre 300 milioni di unità all’anno). L’azienda di Cupertino vuole però ridurre la dipendenza da Broadcom, quindi utilizzerà i suoi chip a partire dagli iPhone 17. Non è chiaro se verranno integrati in tutti i modelli, incluso l’atteso iPhone 17 Slim/Air, oppure solo nei modelli Pro.

I chip verranno realizzati da TSMC con tecnologia di processo a 7 nanometri. Gli iPhone 17 supporteranno lo standard Wi-Fi 7. Entro i prossimi tre anni, tutti i prodotti integreranno un chip Wi-Fi + Bluetooth “fatto in casa”. Ming-Chi Kuo smentisce inoltre l’indiscrezione relativa ad un chip all-in-one (Wi-Fi, Bluetooth, 5G e GPS).

Anche i chip 5G verranno realizzati da TSMC, ma con un processo differente da quello usato per i chip Wi-Fi + Bluetooth. I primi modem 5G progettati da Apple verranno utilizzati per iPhone SE 4 (che integrerà ancora chip Wi-Fi di Broadcom), sostituendo quelli attualmente forniti da Qualcomm.

Apple ha annunciato ieri i risultati finanziari relativi al quarto trimestre fiscale 2024. Le entrate sono aumentate da circa 89,5 a circa 94,9 miliardi di dollari (+6% in un anno). Come sempre, il contributo maggiore arriva dagli iPhone (circa 46,2 miliardi). L’incremento rispetto al quarto trimestre fiscale 2023 è di circa 2,4 miliardi.