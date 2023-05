iPhone: un bug altera il numero degli SMS da Android

Un bizzarro bug sta interessando gli utenti iPhone e Android che provano a comunicare a mezzo SMS. Attenendosi infatti a tutta una serie di segnalazioni che stanno arrivando su Reddit, in special modo da coloro che si affidano all’operatore statunitense AT&T, la comunicazione tramite messaggi di testo tra i dispositivi in questione sta diventano problematica, decisamente troppo problematica.

iPhone e il bug degli SMS inviati da Android

Andando più nello specifico, molti utenti Android non riescono a inviare SMS agli utenti in possesso di un iPhone a causa di un problema che parebbe essere legato alla decodifica del numero del mittente da parte di iOS, il quale aggiungerebbe erroneamente un simbolo causando la deformazione della numerazione.

Quando viene ricevuto un SMS, infatti, il sistema operativo legge il numero di telefono e aggiunge il simbolo (+). Nelle ultime ore, però, questa decodifica sembra stia causando numerosi problemi di ricezione.

Non è noto, al momento, se sia cambiato qualcosa nella modalità in cui gli operatori comunicano il numero di telefono degli smartphone Android quando inviano un SMS, ma l’aggiunta del (+) da parte di iOS trasforma il prefisso classico in uno internazionale, andando pertanto ad alterare il numero del mittente che risulterà in tal modo sconosciuto.

La deformazione del numero comporta inevitabilmente la mancata ricezione del messaggio di testo, rendendo quindi impossibile la comunicazione tra gli utenti coinvolti (altro che beghe relative al protocollo RCS!).

Al momento non sono chiari i tempi di risoluzione, ma non sembra esserci una correlazione con il recente rilascio di iOS 16.5.