Un anno di IT-Wallet nell'app IO: è tempo del primo bilancio

È trascorso un anno da quando l’app IO ha lanciato per tutti la funzionalità Documenti su IO basata sul sistema IT-Wallet. Era il 4 dicembre 2024 e, al termine di una fase di test avviata nei mesi precedenti (a cui abbiamo preso parte), il team di PagoPA incaricato del progetto metteva a disposizione dei cittadini italiani un modo nuovo per avere nello smartphone le versioni digitali della tessera sanitaria, della patente e della carta europea della disabilità, tutte con valore legale.

App IO, un anno di IT-Wallet: come sta andando?

Qual è il bilancio dei primi 12 mesi dell’iniziativa con cui l’Italia ha anticipato il portafoglio digitale europeo? Ce lo dicono i numeri riportati dal sito ufficiale: 8,1 milioni di attivazioni, +1,2 milioni rispetto a un mese fa.

Una crescita importante, come testimonia il forte incremento mostrato da questi grafici. Il secondo è dedicato al volume dei documenti digitali caricati dagli utenti: 13,7 milioni (+2,2 milioni in un mese). Più nello specifico si dividono in 6,9 milioni di tessere sanitarie, 6,8 milioni di patenti e 0,1 milioni di carte europee della disabilità.

Qual è la causa di un incremento così significativo? Probabilmente è l’effetto della campagna pubblicitaria messa in campo a inizio novembre, con uno spot TV e passaggi in radio. Ricordiamo che al debutto di un anno fa la funzionalità è stata bersagliata da strampalate teorie del complotto (1, 2).

In arrivo ISEE e nuovi documenti

All’orizzonte c’è l’introduzione di nuovi documenti, come anticipato e confermato in via ufficiale a fine estate. Non conosciamo le tempistiche, bisognerà quasi certamente passare da un’ennesima fase di test. Sappiamo però quali saranno: eccoli.

Indicatore ISEE della situazione economica equivalente (INPS);

titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica (Ministero dell’istruzione e del merito);

titolo accademico conseguito e iscrizione all’istituzione di formazione superiore (Ministero dell’università e della ricerca);

residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di età (Ministero dell’interno).

Per quanto riguarda invece la carta di identità, bisognerà aspettare ancora un po’. Il sottosegretario Alessio Butti ha dichiarato che arriverà, ma non subito, entro la fine della legislatura ovvero al più tardi nel 2027.