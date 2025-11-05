Jared Isaacman è il nuovo amministratore della NASA

Donald Trump ha nominato Jared Isaacman come amministratore della NASA. La decisione è un dietrofront in quanto il Presidente degli Stati Uniti aveva ritirato la candidatura dell’imprenditore perché sarebbe troppo vicino al Partito Democratico. L’annuncio arriva pochi giorni dopo lo scontro social tra Elon Musk e l’amministratore ad interim Sean Duffy.

Trump cambia idea e sceglie Isaacman

Jared Isaacman è il fondatore e CEO di Shift4, azienda che fornisce servizi per transazioni finanziarie. Ma è noto soprattutto per aver guidato le missioni Inspiration4 e Polaris Down. Era stato scelto da Trump come successore di Bill Nelson, ma la sua candidatura è stata ritirata a fine maggio per motivi politici (Isaacman ha fatto donazioni al Partito Democratico in passato).

Trump ha quindi scelto Sean Duffy (Segretario dei Trasporti) come amministratore ad interim. Duffy ha cercato in tutti i modi di mantenere il posto, eventualmente portando la NASA sotto il suo Dipartimento. Durante due apparizioni televisive ha dichiarato che SpaceX è in ritardo con lo sviluppo del lander (versione modificata di Starship) e che potrebbe essere scelto un concorrente (Blue Origin) per portare gli astronauti sulla Luna con la missione Artemis III. Elon Musk ha scritto su X che Duffy avrebbe ucciso la NASA e che l’agenzia dovrebbe essere guidata da una persona più intelligente.

Eric Berger di Ars Technica ha recentemente scoperto un’attività di lobbying avviata dal team di Duffy. È stata diffusa una copia riservata del piano di riforma della NASA scritto da Isaacman con lo scopo di metterlo in cattiva luce. Il tentativo è fallito: Trump ha nuovamente scelto Isaacman come amministratore della NASA con questo post su Truth Social:

Sean Duffy ha svolto un lavoro incredibile come amministratore ad interim della NASA. Questa sera sono lieto di nominare Jared Isaacman, un affermato leader aziendale, filantropo, pilota e astronauta, come amministratore della NASA. La passione di Jared per lo spazio, l’esperienza da astronauta e la dedizione nell’ampliare i confini dell’esplorazione, svelare i misteri dell’universo e far avanzare la nuova economia spaziale, lo rendono ideale per guidare la NASA in una nuova era. Congratulazioni a Jared, sua moglie Monica e i loro figli, Mila e Liv.

Isaacman ha ringraziato Trump per l’opportunità. La sua nomina deve essere confermata dal Congresso entro fine anno, ma potrebbe essere posticipata a causa dello shutdown in corso (blocco delle attività amministrative).