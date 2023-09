Juventus-Lazio: queste le probabili formazioni

Juventus-Lazio è il big match che aprirà la quarta giornata della Serie A, sabato 16 settembre alle ore 15: diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Allegri e Sarri, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto. Le scelte iniziali dei due tecnici si riveleranno decisive, nella cornice di un incontro che, secondo i bookmaker, vede i padroni di casa partire favoriti e che potrà essere seguito in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

Ci sono buone notizie in casa bianconera, dove Chiesa, Szczesny e Gatti sembrano ormai pienamente recuperati dai rispettivi infortuni e potranno essere convocati (l’attaccante dovrebbe comunque partire dalla panchina). I biancocelesti non hanno invece registrato alcun problema di indisponibilità: tutti convocabili dal mister. Ecco come le due squadre dovrebbero iniziare, nel tentativo di allungare le mani su tre punti fondamentali per non perdere terreno nei confronti delle milanesi.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Per Allegri, i grattacapi comunque non mancano. Su tutti, quello legato alla sospensione di Pogba, decisa questa settimana dal Tribunale Nazionale Antidoping. Un’ennesima grana per la società torinese e per il centrocampista francese, nel periodo più delicato e critico della sua carriera. Vedremo se le preoccupazioni per il caso potranno influire sulle prestazioni in campo del collettivo.

A ospitare la sfida sarà un Allianz Stadium da sold out. Poche ore dopo, alle 18 di sabato 6 settembre, toccherà a un altro big match: Inter-Milan. Tutte le partite della quarta giornata della Serie A, così come per ogni turno di campionato, potranno essere viste in diretta streaming con un abbonamento a DAZN. Pronti per una maratona in compagnia del grande calcio, dopo la lunga pausa per le nazionali?

