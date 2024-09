La tua smart TV nasconde decine di canali gratuiti: ecco come accedervi

Le smart TV offrono un accesso rapido alle principali piattaforme di streaming, oltre a una vasta gamma di canali TV gratuiti. In un’epoca in cui è spesso necessario un abbonamento per guardare qualsiasi contenuto, questa opzione risulta particolarmente vantaggiosa. Per accedere a questi canali speciali, esistono diverse modalità, anche se, prima di tutto, è importante chiarire che esistono differenze significative a seconda della TV in uso. Nello specifico, tra i modelli più recenti e le smart TV precedenti al 2020, sia il percorso di accesso che la quantità di canali gratuiti possono variare, con interfacce spesso più lente e meno funzionali.

Sicuramente, per ottenere il meglio e un maggior numero di canali gratuiti, facilmente rintracciabili nella scheda live del browser TV, le più recenti smart TV dei produttori come Samsung, Sony e LG sono la scelta migliore. Ma in ogni caso, ecco come accedere ai canali gratuiti.

Come accedere ai canali gratuiti sulla tua Smart TV

Le smart TV permettono di accedere in modo pratico e veloce alle app dei servizi di streaming più famosi, come Netflix, Prime Video e altre. Tuttavia, per funzionare correttamente e per la visione di film e serie TV, queste app necessitano di un abbonamento a pagamento.

Sebbene questo aspetto sia interessante e ampiamente sfruttato dagli utenti, non rappresenta l’unica soluzione. È infatti possibile trovare i canali gratuiti, anche se spesso poco conosciuti. Samsung e LG offrono le proprie piattaforme di navigazione TV preinstallate, mentre altri modelli utilizzano la nuova piattaforma di Google TV, che consente l’accesso a numerosi canali gratuiti. Inoltre, se si possiede una smart TV che permette di scaricare altre app oltre a quelle preinstallate, è possibile scaricare diverse applicazione e accedere comodamente ai canali gratuiti.

In particolare, utilizzando Google TV, si ha l’opportunità di sfruttare un’interfaccia intuitiva che integra l’Assistente Google e l’intelligenza artificiale per fornire pubblicità mirata e consigli sui programmi TV in base alle abitudini di visione dell’utente.

Fast TV: per i canali gratuiti

La presenza dei canali gratuiti è resa possibile grazie ai servizi di Free Ad Supported Streaming TV (FAST), ovvero piattaforme di streaming gratuite supportate dalla pubblicità. Questi servizi sono frutto di collaborazioni tra vari fornitori, tra cui Google, Pluto TV, Tubi e Hulu e sono disponibili per smart TV con Google TV integrata o scaricando le app che permettono la visione di questi canali. Infatti, è possibile accedere a molte opzioni di terze parti come Hulu, Plex, Tubi, Pluto TV e Google TV, che offrono app per accedere alla TV gratuita su tutti i tuoi dispositivi smart.

Inoltre, anche in assenza di una smart TV, esistono alternative altrettanto interessanti per accedere ai canali gratuiti. Ad esempio, l’utilizzo di dispositivi come Chromecast che permette di trasformare una TV tradizionale in una smart TV, consentendo l’accesso a una vasta gamma di contenuti gratuiti. Basta collegare il Chromecast alla TV e utilizzare il proprio smartphone o tablet per trasmettere i contenuti desiderati.

Molte di queste piattaforme offrono una varietà di contenuti che spaziano dai film ai programmi TV, dai documentari ai reality show, garantendo che ci sia sempre qualcosa di interessante da guardare. Alcune piattaforme, come Pluto TV, offrono anche canali tematici che trasmettono contenuti specifici 24 ore su 24, come canali dedicati ai film d’azione, ai documentari sulla natura o ai programmi di cucina. Inoltre, per usufruire di questi servizi gratuiti, è necessario visualizzare un certo numero di minuti di pubblicità, ma questo è l’unico limite. Dopo aver visto la pubblicità, è possibile guardare liberamente e gratuitamente i programmi presenti nei canali gratuiti.

Canali gratuiti e app di terze parti

La selezione dei canali e dei servizi disponibili varia notevolmente a seconda della marca di TV acquistata. Pertanto, durante la fase di ricerca o acquisto di una TV, è fondamentale esplorare quale produttore offre le migliori opzioni. Ad esempio, le Smart TV Samsung offrono Samsung TV Plus, mentre le Smart TV LG dispongono di LG Channels.

Oltre a queste opzioni, esistono diverse piattaforme FAST che permettono di ottenere canali gratuiti anche senza una smart TV con un piattaforma FAST integrata, come Plex, Pluto TV, Freevee, Tubi, Tivo+, ecc. Inoltre, è possibile sfruttare dispositivi come Chromecast, che ha Google TV preinstallato, o Amazon Firestick, che offre una selezione limitata di canali FAST TV e consente di trasmettere in streaming contenuti da altri provider di servizi gratuiti.

Canali gratis: pro e contro

L’accesso ai canali gratuiti tramite servizi di Free Ad Supported Streaming TV rappresenta un’ottima soluzione per chi desidera godere di una vasta gamma di contenuti senza dover sottoscrivere costosi abbonamenti. In generale, i canali gratuiti tendono a concentrarsi su repliche di vecchi spettacoli piuttosto che sugli ultimi film ed episodi degli spettacoli più popolari. Inoltre, è presente una prevalenza di documentari e reality show, che possono risultare molto interessanti per un vasto pubblico.

Nonostante alcune limitazioni, i canali gratuiti offrono un vantaggio significativo: non richiedono abbonamenti. In alcuni casi, qualche minuto di pubblicità rappresenta l’unico compromesso necessario per accedere a una vasta gamma di programmi e film. Questo rende l’esperienza di visione non solo piacevole, ma anche conveniente.