La VPN rallenta il PC? Bastano 2 euro al mese per eliminare il problema

Utilizzare una VPN su PC è sempre più importante, permettendo agli utenti di aggirare i limiti geografici dei servizi web e di rendere privata la propria connessione, eliminando qualsiasi forma di tracciamento e profilazione. Ci sono, però, degli aspetti negativi da tenere in considerazione. Non è raro, infatti, che usare una VPN rallenti il PC, impedendo di sfruttare al massimo la propria connessione ad Internet di casa. Questo accade quando l’infrastruttura VPN non è in grado di offrire una connessione senza limiti di banda e sia costretta a ridurre la velocità.

Per risolvere il problema della VPN che rallenta il PC è sufficiente puntare su una delle migliori VPN sul mercato. L’opzione consigliata in questo momento è PureVPN. Con milioni di utenti attivi e un punteggio di 4,7 su 5 su TrustPilot, questo servizio VPN è tra i migliori disponibili, sia per quanto riguarda la sicurezza che la velocità della connessione, garantendo un accesso ad Internet senza limiti di banda.

Con l’offerta in corso, valida per un periodo di tempo limitato, PureVPN è disponibile a prezzo scontato dell’82%. Bastano circa 2 euro al mese per accedere al servizio scegliendo il piano biennale. Per accedere all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di PureVPN.

PureVPN: il servizio VPN che non rallenta il PC

Con PureVPN è possibile abbinare sicurezza e privacy con una connessione ad alta velocità. Questa VPN si caratterizza per:

un accesso ad Internet sicuro e protetto grazie alla crittografia e ad una politica no log

e ad una l’ assenza di limiti di banda per l’accesso ad Internet

per l’accesso ad Internet un servizio d’assistenza clienti disponibile 24/7

Con l’offerta in corso, scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata è possibile ridurre la spesa dell’82%, rispetto al piano mensile. In questo modo, basteranno circa 2 euro al mese per utilizzare la VPN. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale:

Ci sono anche altre VPN da considerare per eliminare i limiti di banda e il problema del PC lento. La tabella qui di seguito riassume le migliori:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

